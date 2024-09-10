https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html

У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу

У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024

У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу

У БРИКС большое будущее, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:15

2024-09-10T10:15

2024-09-10T10:49

брикс

экономика

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. У БРИКС большое будущее, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Экономический потенциал объединения будет расти", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20240910/briks-1971761127.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, экономика, сергей шойгу, россия