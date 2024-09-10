https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html
У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу
У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу
У БРИКС большое будущее, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:15
2024-09-10T10:15
2024-09-10T10:49
брикс
экономика
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. У БРИКС большое будущее, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Экономический потенциал объединения будет расти", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20240910/briks-1971761127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, экономика, сергей шойгу, россия
БРИКС, Экономика, Сергей Шойгу, Россия
У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу
Шойгу: экономический потенциал БРИКС будет расти, у него большое будущее