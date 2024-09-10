https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762158.html
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:13
2024-09-10T10:13
2024-09-10T11:02
экономика
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Ситуация с блокировкой российских активов показывает, что миру надо уходить от доллара", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
https://ria.ru/20240910/briks-1971762381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей шойгу
Экономика, Россия, Сергей Шойгу
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
Шойгу: ситуация с блокировкой активов показывает, что нужно уходить от доллара