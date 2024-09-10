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Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
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10:13 10.09.2024 (обновлено: 11:02 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762158.html
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:13
2024-09-10T11:02
экономика
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Ситуация с блокировкой российских активов показывает, что миру надо уходить от доллара", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
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экономика, россия, сергей шойгу
Экономика, Россия, Сергей Шойгу
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу

Шойгу: ситуация с блокировкой активов показывает, что нужно уходить от доллара

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.
"Ситуация с блокировкой российских активов показывает, что миру надо уходить от доллара", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На встрече представителей БРИКС по безопасности обсудят ситуацию на Украине
10:14
 
ЭкономикаРоссияСергей Шойгу
 
 
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