https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762158.html

Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу

Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024

Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу

Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:13

2024-09-10T10:13

2024-09-10T11:02

экономика

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Блокировка российских активов на $300 миллиардов показывает, что миру надо уходить от доллара, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Ситуация с блокировкой российских активов показывает, что миру надо уходить от доллара", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20240910/briks-1971762381.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей шойгу