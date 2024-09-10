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Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки - РИА Новости, 10.09.2024
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14:52 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/semya-1971847058.html
Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки
Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки - РИА Новости, 10.09.2024
Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки
Все многодетные семьи Республики Алтай со следующего года будут получать полный пакет мер поддержки независимо от дохода, сообщил врио главы региона Андрей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:52
2024-09-10T14:52
политика
республика алтай
андрей турчак
цик рф
единая россия
выборы в россии — 2024
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БАРНАУЛ, 10 сен – РИА Новости. Все многодетные семьи Республики Алтай со следующего года будут получать полный пакет мер поддержки независимо от дохода, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. "В бюджет следующего года уже заложены средства, которые обеспечат все многодетные семьи (с тремя и более детьми) на Алтае полным пакетом мер поддержки, положенных по указу президента. Независимо от доходов семей", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Ранее ЦИК РФ сообщал, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") победил на выборах руководителя региона, проходивших в Единый день голосования 6-8 сентября, с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20240618/altay-1953581742.html
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политика, республика алтай, андрей турчак, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Андрей Турчак, ЦИК РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки

Турчак: многодетные семьи Алтая получат пакет мер поддержки независимо от дохода

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 сен – РИА Новости. Все многодетные семьи Республики Алтай со следующего года будут получать полный пакет мер поддержки независимо от дохода, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
"В бюджет следующего года уже заложены средства, которые обеспечат все многодетные семьи (с тремя и более детьми) на Алтае полным пакетом мер поддержки, положенных по указу президента. Независимо от доходов семей", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Ранее ЦИК РФ сообщал, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") победил на выборах руководителя региона, проходивших в Единый день голосования 6-8 сентября, с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов.
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