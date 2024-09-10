https://ria.ru/20240910/semya-1971847058.html

Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки

Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки - РИА Новости, 10.09.2024

Все многодетные семьи Алтая получат полный пакет мер поддержки

Все многодетные семьи Республики Алтай со следующего года будут получать полный пакет мер поддержки независимо от дохода, сообщил врио главы региона Андрей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:52

2024-09-10T14:52

2024-09-10T14:52

политика

республика алтай

андрей турчак

цик рф

единая россия

выборы в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 10 сен – РИА Новости. Все многодетные семьи Республики Алтай со следующего года будут получать полный пакет мер поддержки независимо от дохода, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. "В бюджет следующего года уже заложены средства, которые обеспечат все многодетные семьи (с тремя и более детьми) на Алтае полным пакетом мер поддержки, положенных по указу президента. Независимо от доходов семей", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Ранее ЦИК РФ сообщал, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") победил на выборах руководителя региона, проходивших в Единый день голосования 6-8 сентября, с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240618/altay-1953581742.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика алтай, андрей турчак, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024