https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971907562.html

Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями

Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями - РИА Новости, 10.09.2024

Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями

Правительства Германии, Великобритании и Франции угрожают Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:36

2024-09-10T17:36

2024-09-10T17:36

в мире

иран

россия

германия

дмитрий песков

iran air

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительства Германии, Великобритании и Франции угрожают Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ, что сам Тегеран отрицает, говорится в совместном заявлении трёх стран, опубликованном на сайте МИД ФРГ. "Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет ... Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - говорится в заявлении. В заявлении говорится, что у Франции, Германии и Великобритании якобы есть подтверждение факта передачи Ираном России баллистических ракет. "Мы предпримем немедленные шаги для отмены двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Кроме того, мы будем добиваться включения в санкционные списки важных организаций и лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России. Мы также будем работать над введением санкций против Iran Air", - сказано в заявлении, при этом заявленное якобы "подтверждение" не приводится. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971899148.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

иран

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, германия, дмитрий песков, iran air