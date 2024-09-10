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Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями - РИА Новости, 10.09.2024
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17:36 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971907562.html
Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями
Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями - РИА Новости, 10.09.2024
Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями
Правительства Германии, Великобритании и Франции угрожают Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:36
2024-09-10T17:36
в мире
иран
россия
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительства Германии, Великобритании и Франции угрожают Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ, что сам Тегеран отрицает, говорится в совместном заявлении трёх стран, опубликованном на сайте МИД ФРГ. "Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет ... Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - говорится в заявлении. В заявлении говорится, что у Франции, Германии и Великобритании якобы есть подтверждение факта передачи Ираном России баллистических ракет. "Мы предпримем немедленные шаги для отмены двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Кроме того, мы будем добиваться включения в санкционные списки важных организаций и лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России. Мы также будем работать над введением санкций против Iran Air", - сказано в заявлении, при этом заявленное якобы "подтверждение" не приводится. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971899148.html
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в мире, иран, россия, германия, дмитрий песков, iran air
В мире, Иран, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Iran Air
Германия, Британия и Франция пригрозили Ирану новыми санкциями

ФРГ, Британия и Франция хотят отменить соглашения о воздушном сообщении с Ираном

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительства Германии, Великобритании и Франции угрожают Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ, что сам Тегеран отрицает, говорится в совместном заявлении трёх стран, опубликованном на сайте МИД ФРГ.
"Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет ... Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - говорится в заявлении.
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В заявлении говорится, что у Франции, Германии и Великобритании якобы есть подтверждение факта передачи Ираном России баллистических ракет. "Мы предпримем немедленные шаги для отмены двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Кроме того, мы будем добиваться включения в санкционные списки важных организаций и лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России. Мы также будем работать над введением санкций против Iran Air", - сказано в заявлении, при этом заявленное якобы "подтверждение" не приводится.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
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В миреИранРоссияГерманияДмитрий ПесковIran Air
 
 
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