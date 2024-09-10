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Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний - РИА Новости, 10.09.2024
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17:16 10.09.2024 (обновлено: 17:22 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971899148.html
Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний
Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний - РИА Новости, 10.09.2024
Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний
Британское правительство расширило рестрикции против Ирана, внеся в санкционный список несколько иранских компаний, связанных с производством БПЛА, следует из... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:16
2024-09-10T17:22
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великобритания
в мире
санкции
иран
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Британское правительство расширило рестрикции против Ирана, внеся в санкционный список несколько иранских компаний, связанных с производством БПЛА, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте правительства Соединенного Королевства.Так, в обновленном санкционном списке появились иранские компании "Baharestan Kish", "Chekad Sanat Faraz Asia", "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation" (Организация торгово-промышленной зоны свободной торговли Энзели).Все указанные компании обвиняются в участии во враждебной деятельности иранского правительства из-за ведения бизнеса с иранским оборонным сектором.В частности, "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "Baharestan Kish" задействованы в производстве БПЛА.
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html
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лондон, великобритания, в мире, санкции, иран
Лондон, Великобритания, В мире, Санкции, Иран
Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний

В Иране ряд компаний, связанных с производством БПЛА, попали под санкции Лондона

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Британское правительство расширило рестрикции против Ирана, внеся в санкционный список несколько иранских компаний, связанных с производством БПЛА, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте правительства Соединенного Королевства.
Так, в обновленном санкционном списке появились иранские компании "Baharestan Kish", "Chekad Sanat Faraz Asia", "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation" (Организация торгово-промышленной зоны свободной торговли Энзели).
Все указанные компании обвиняются в участии во враждебной деятельности иранского правительства из-за ведения бизнеса с иранским оборонным сектором.
В частности, "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "Baharestan Kish" задействованы в производстве БПЛА.
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