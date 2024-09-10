https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971899148.html

Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний

Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний - РИА Новости, 10.09.2024

Лондон ввел санкции против связанных с производством БПЛА иранских компаний

Британское правительство расширило рестрикции против Ирана, внеся в санкционный список несколько иранских компаний, связанных с производством БПЛА, следует из... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:16

2024-09-10T17:16

2024-09-10T17:22

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Британское правительство расширило рестрикции против Ирана, внеся в санкционный список несколько иранских компаний, связанных с производством БПЛА, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте правительства Соединенного Королевства.Так, в обновленном санкционном списке появились иранские компании "Baharestan Kish", "Chekad Sanat Faraz Asia", "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation" (Организация торгово-промышленной зоны свободной торговли Энзели).Все указанные компании обвиняются в участии во враждебной деятельности иранского правительства из-за ведения бизнеса с иранским оборонным сектором.В частности, "Saad Sazeh Faraz Sharif" и "Baharestan Kish" задействованы в производстве БПЛА.

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лондон, великобритания, в мире, санкции, иран