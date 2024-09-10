https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971890137.html
Британия ввела санкции против 924-го центра беспилотной авиации МО России
Британия ввела санкции против 924-го центра беспилотной авиации МО России - РИА Новости, 10.09.2024
Британия ввела санкции против 924-го центра беспилотной авиации МО России
Великобритания ввела санкции против 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:37
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. "Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: 924-й Государственный центр беспилотной авиации", - сказано там.Причинами введения санкций называется вовлеченность центра в деятельность по "дестабилизации Украины" или "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или угрозе им". Еще одной причиной указано "получение выгоды" от российского правительства или его поддержка путем ведения деятельности в оборонном секторе, который имеет для РФ "стратегическое значение".
https://ria.ru/20240910/britaniya-1971885356.html
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Британия ввела санкции против 924-го центра беспилотной авиации МО России
Документ: Британия ввела санкции против 924-го Госцентра беспилотной авиации
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
"Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: 924-й Государственный центр беспилотной авиации", - сказано там.
Причинами введения санкций называется вовлеченность центра в деятельность по "дестабилизации Украины" или "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или угрозе им". Еще одной причиной указано "получение выгоды" от российского правительства или его поддержка путем ведения деятельности в оборонном секторе, который имеет для РФ "стратегическое значение".