https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971883646.html

Лондон расширил антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.09.2024

Лондон расширил антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:43

2024-09-10T16:43

2024-09-10T17:10

лондон

украина

великобритания

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY"." (Они - ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.Все они, в частности, обвиняются в участии "в перевозке военных товаров из третьей страны на территорию России".

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971890137.html

лондон

украина

великобритания

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лондон, украина, великобритания