https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971883646.html
Лондон расширил антироссийский санкционный список
Лондон расширил антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.09.2024
Лондон расширил антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:43
2024-09-10T16:43
2024-09-10T17:10
лондон
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY"." (Они - ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.Все они, в частности, обвиняются в участии "в перевозке военных товаров из третьей страны на территорию России".
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971890137.html
лондон
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, украина, великобритания
Лондон, Украина, Великобритания
Лондон расширил антироссийский санкционный список
Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него пять судов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY".
" (Они - ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины
, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России
или его поддержка", - говорится в документе.
Все они, в частности, обвиняются в участии "в перевозке военных товаров из третьей страны на территорию России".