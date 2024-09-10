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Лондон расширил антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.09.2024
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16:43 10.09.2024 (обновлено: 17:10 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971883646.html
Лондон расширил антироссийский санкционный список
Лондон расширил антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.09.2024
Лондон расширил антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:43
2024-09-10T17:10
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY"." (Они - ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.Все они, в частности, обвиняются в участии "в перевозке военных товаров из третьей страны на территорию России".
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Лондон, Украина, Великобритания
Лондон расширил антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него пять судов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY".
" (Они - ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.
Все они, в частности, обвиняются в участии "в перевозке военных товаров из третьей страны на территорию России".
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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