https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана - РИА Новости, 10.09.2024
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана
США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня, в том числе против Iran Air", - сказал он журналистам на пресс-конференции, говоря о действиях Вашингтона против Тегерана за сотрудничество с Москвой.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, сша, россия, энтони блинкен, iran air
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Россия, Энтони Блинкен, Iran Air
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана
Блинкен: новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ объявят во вторник