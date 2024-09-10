https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана

Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана - РИА Новости, 10.09.2024

Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана

США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:33

2024-09-10T15:33

2024-09-10T15:33

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня, в том числе против Iran Air", - сказал он журналистам на пресс-конференции, говоря о действиях Вашингтона против Тегерана за сотрудничество с Москвой.

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, россия, энтони блинкен, iran air