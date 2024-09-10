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Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана - РИА Новости, 10.09.2024
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15:33 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана - РИА Новости, 10.09.2024
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана
США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня, в том числе против Iran Air", - сказал он журналистам на пресс-конференции, говоря о действиях Вашингтона против Тегерана за сотрудничество с Москвой.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, россия, энтони блинкен, iran air
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Россия, Энтони Блинкен, Iran Air
Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана

Блинкен: новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ объявят во вторник

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе против авиакомпании Iran Air, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня, в том числе против Iran Air", - сказал он журналистам на пресс-конференции, говоря о действиях Вашингтона против Тегерана за сотрудничество с Москвой.
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В миреЦены на нефтьИранСШАРоссияЭнтони БлинкенIran Air
 
 
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