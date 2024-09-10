https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971724114.html

Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму

Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму - РИА Новости, 10.09.2024

Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму

Палата представителей США в понедельник одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:04

2024-09-10T02:04

2024-09-10T02:04

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или альтернативному подземную тоннелю-дублеру, соединяющему полуостров с материковой частью России. Инициатором законопроекта выступает конгрессмен Грегори Миксом, являющийся наиболее высокопоставленным демократом в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса. Инициатива содержит требование к администрации США ввести санкции в отношении любого лица, которое участвует в строительстве, ремонте или ином техническом обслуживании Крымского моста или тоннеля, который может быть создан в качестве его альтернативы.

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html

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