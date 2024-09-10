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Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму - РИА Новости, 10.09.2024
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02:04 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971724114.html
Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму
Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму - РИА Новости, 10.09.2024
Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму
Палата представителей США в понедельник одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:04
2024-09-10T02:04
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или альтернативному подземную тоннелю-дублеру, соединяющему полуостров с материковой частью России. Инициатором законопроекта выступает конгрессмен Грегори Миксом, являющийся наиболее высокопоставленным демократом в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса. Инициатива содержит требование к администрации США ввести санкции в отношении любого лица, которое участвует в строительстве, ремонте или ином техническом обслуживании Крымского моста или тоннеля, который может быть создан в качестве его альтернативы.
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html
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сша, россия
США, Россия
Палата представителей одобрила законопроект о новых санкциях по Крыму

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о санкциях по Крыму

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или альтернативному подземную тоннелю-дублеру, соединяющему полуостров с материковой частью России.
Инициатором законопроекта выступает конгрессмен Грегори Миксом, являющийся наиболее высокопоставленным демократом в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса.
Джек Мэтлок, последний посол США в СССР - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России
01:28
Инициатива содержит требование к администрации США ввести санкции в отношении любого лица, которое участвует в строительстве, ремонте или ином техническом обслуживании Крымского моста или тоннеля, который может быть создан в качестве его альтернативы.
 
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