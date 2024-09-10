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В Германии сравнили производительность немецкого и российского ВПК - РИА Новости, 10.09.2024
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17:36 10.09.2024 (обновлено: 18:23 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html
В Германии сравнили производительность немецкого и российского ВПК
В Германии сравнили производительность немецкого и российского ВПК - РИА Новости, 10.09.2024
В Германии сравнили производительность немецкого и российского ВПК
Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера, к такому выводу пришли авторы исследования,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:36
2024-09-10T18:23
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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера, к такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel). Уточняется, что ученые ссылаются на открытые источники и базу данных Kiel Military Procurement Tracker. "При нынешних темпах закупок Германии потребуется почти 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это контрастирует с масштабно растущим российским оборонным потенциалом, включая современные системы вооружений, позволяющим производить весь объем немецких запасов оружия приблизительно за полгода", — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что при нынешних темпах закупок Министерству обороны ФРГ удастся увеличить свой парк истребителей (226 единиц) до состояния 2004 года (423 самолета) примерно через 15 лет, танков (2398 тогда и 339 в 2021 году) — через 40 лет, а гаубиц (978 тогда и 121 в 2021 году) — почти через 100 лет. "Россия в состоянии обеспечить такие же объемы за гораздо более короткий период времени", — констатируют авторы исследования. При этом немецкое правительство едва справляется с восполнением арсенала бундесвера после передачи части оружия Киеву. Институт отмечает, что после начала конфликта на Украине Россия смогла значительно увеличить свои производственные мощности для выпуска важных видов вооружения — систем ПВО и танков. "Несмотря на риторику Zeitenwende, разрыв между военным потенциалом Германии и России продолжает увеличиваться", — подчеркнули ученые. Ранее в правительстве Германии анонсировали, что согласованный на недавнем заседании оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать его увеличение лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на 2025 год внесен на согласование в парламент страны. В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на 2025 год не увеличат. Он уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на следующий год.
https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html
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космос - риа наука, германия, россия, украина, олаф шольц, борис писториус
Космос - РИА Наука, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Борис Писториус
В Германии сравнили производительность немецкого и российского ВПК

Институт Киля: РФ может произвести весь оружейный арсенал бундесвера за полгода

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Россия за шесть месяцев производит военную продукцию, сопоставимую по объему со всем арсеналом бундесвера, к такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Институтом мировой экономики Киля (IfW Kiel).
Уточняется, что ученые ссылаются на открытые источники и базу данных Kiel Military Procurement Tracker.
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"При нынешних темпах закупок Германии потребуется почти 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это контрастирует с масштабно растущим российским оборонным потенциалом, включая современные системы вооружений, позволяющим производить весь объем немецких запасов оружия приблизительно за полгода", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что при нынешних темпах закупок Министерству обороны ФРГ удастся увеличить свой парк истребителей (226 единиц) до состояния 2004 года (423 самолета) примерно через 15 лет, танков (2398 тогда и 339 в 2021 году) — через 40 лет, а гаубиц (978 тогда и 121 в 2021 году) — почти через 100 лет.
«
"Россия в состоянии обеспечить такие же объемы за гораздо более короткий период времени", — констатируют авторы исследования.
При этом немецкое правительство едва справляется с восполнением арсенала бундесвера после передачи части оружия Киеву. Институт отмечает, что после начала конфликта на Украине Россия смогла значительно увеличить свои производственные мощности для выпуска важных видов вооружения — систем ПВО и танков.
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"Несмотря на риторику Zeitenwende, разрыв между военным потенциалом Германии и России продолжает увеличиваться", — подчеркнули ученые.
Ранее в правительстве Германии анонсировали, что согласованный на недавнем заседании оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать его увеличение лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на 2025 год внесен на согласование в парламент страны.
В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на 2025 год не увеличат. Он уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на следующий год.
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