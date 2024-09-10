https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971752671.html

На запасные аэродромы ушли 48 рейсов

На запасные аэродромы ушли 48 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

На запасные аэродромы ушли 48 рейсов

В период введения временных ограничений на работу столичных аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщила... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:35

2024-09-10T09:35

2024-09-10T09:54

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

андрей воробьев

раменский

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

подольск

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В период введения временных ограничений на работу столичных аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли."В период временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов", - говорится в Telegram-канале Росавиации.

https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html

раменский

московская область (подмосковье)

подольск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), андрей воробьев, раменский, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), подольск