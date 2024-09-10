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На запасные аэродромы ушли 48 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
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09:35 10.09.2024 (обновлено: 09:54 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971752671.html
На запасные аэродромы ушли 48 рейсов
На запасные аэродромы ушли 48 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
На запасные аэродромы ушли 48 рейсов
В период введения временных ограничений на работу столичных аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщила... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:35
2024-09-10T09:54
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
андрей воробьев
раменский
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
подольск
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В период введения временных ограничений на работу столичных аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли."В период временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов", - говорится в Telegram-канале Росавиации.
https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html
раменский
московская область (подмосковье)
подольск
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), андрей воробьев, раменский, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), подольск
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Андрей Воробьев, Раменский, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Подольск
На запасные аэродромы ушли 48 рейсов

Из-за закрытия трех московских аэропортов на запасные аэродромы ушли 48 рейсов

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В период введения временных ограничений на работу столичных аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли.
"В период временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов", - говорится в Telegram-канале Росавиации.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Андрей ВоробьевРаменскийМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Подольск
 
 
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