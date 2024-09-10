https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971741528.html
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2024
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:12
2024-09-10T08:12
2024-09-10T08:22
жуковский
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01.17 мск, Жуковский – с 01.46 мск", - говорится в публикации. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости уже сообщили в пресс-службах трех авиагаваней. "Экипажи ВС (воздушных судов - ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заключили в Росавиации.
https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html
https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html
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жуковский, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья
Росавиация подтвердила временные ограничения во Внуково, Жуковском и Домодедово