https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971741528.html

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2024

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах Подмосковья

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:12

2024-09-10T08:12

2024-09-10T08:22

жуковский

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01.17 мск, Жуковский – с 01.46 мск", - говорится в публикации. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости уже сообщили в пресс-службах трех авиагаваней. "Экипажи ВС (воздушных судов - ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заключили в Росавиации.

https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

жуковский

московская область (подмосковье)

подольск

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жуковский, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)