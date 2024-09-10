https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971739480.html
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.09.2024
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:50
2024-09-10T07:50
2024-09-10T07:52
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 мск, 10 сентября, временные ограничения введены также на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в Telegram-канале Росавиации.
https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения
Росавиация: на работу аэропорта в Казани ввели временные ограничения