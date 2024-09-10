https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971739480.html

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.09.2024

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:50

2024-09-10T07:50

2024-09-10T07:52

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 мск, 10 сентября, временные ограничения введены также на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в Telegram-канале Росавиации.

https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html

казань

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2024

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань