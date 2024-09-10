https://ria.ru/20240910/rinoplastika-1971840691.html

В Дагестане проверят клинику после гибели пациентки из-за ринопластики

В Дагестане проверят клинику после гибели пациентки из-за ринопластики - РИА Новости, 10.09.2024

В Дагестане проверят клинику после гибели пациентки из-за ринопластики

Проверка будет проведена в частной клинике в Махачкале в связи с информацией о смерти девушки во время операции по ринопластике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:32

2024-09-10T14:32

2024-09-10T14:32

происшествия

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махачкала

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МАХАЧКАЛА, 10 сен - РИА Новости. Проверка будет проведена в частной клинике в Махачкале в связи с информацией о смерти девушки во время операции по ринопластике, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. В ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 23-летней девушки в одной из частных клиник в Махачкале - пациентка умерла во время операции по ринопластике из-за реакции на анестезию. "По данному факту организована проверка, провести её поручено прокуратуре Советского района Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинских услуг в данной организации. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки", – сообщила Голубова. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану позже сообщила, что 23-летняя жительница Махачкалы скончалась в понедельник в операционной в одном из медицинских центров города. По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230620/operatsiya-1879311586.html

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происшествия, здоровье - общество, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), россия