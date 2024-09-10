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РЭЦ предлагает 20 пособий по повышению конкурентоспособности товаров - РИА Новости, 10.09.2024
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12:01 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/rets-1971793694.html
РЭЦ предлагает 20 пособий по повышению конкурентоспособности товаров
РЭЦ предлагает 20 пособий по повышению конкурентоспособности товаров - РИА Новости, 10.09.2024
РЭЦ предлагает 20 пособий по повышению конкурентоспособности товаров
Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" предлагает 20 бесплатных учебных пособий от Школы экспорта РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) для повышения... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:01
2024-09-10T12:01
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" предлагает 20 бесплатных учебных пособий от Школы экспорта РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) для повышения конкурентоспособности российских экспортеров, сообщает центр."Эти материалы регулярно обновляются с учетом изменений во внешнеэкономической среде и охватывают ключевые аспекты экспортной деятельности", - говорится в сообщении.С 2016 года материалами воспользовались представители более 20 тысяч компаний. Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и таким образом адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.Учебные пособия Школы экспорта разработаны с учетом актуальных потребностей бизнеса и включают в себя информацию о международных рынках, правилах и требованиях к товарам, а также стратегии выхода на зарубежные рынки. Эти материалы помогут предпринимателям не только понять основы внешнеэкономической деятельности, но и научиться применять полученные знания на практике.Одним из ключевых аспектов успешного экспорта является знание специфики целевых рынков. Учебные пособия Школы экспорта содержат информацию об аналитических ресурсах, которые помогут компаниям изучить потребительские предпочтения, конкурентную среду и законодательные требования в разных странах. Это позволит предпринимателям адаптировать свои продукты и маркетинговые стратегии под конкретные условия, что значительно увеличит шансы на успех.Кроме того, из учебных пособий экспортёры узнают о полезных инструментах и методиках, которые помогут уверенно принимать решения и эффективно управлять экспортной деятельностью."Учебные пособия помогут российским компаниям не только освоить необходимые знания, но и уверенно шагнуть на международную арену, открывая новые горизонты для своего бизнеса. Успешный экспорт — это результат комплексного подхода, включающего в себя как теоретические знания, так и практические навыки. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ станут надежным помощником для всех, кто стремится развивать свой бизнес на международных рынках и достигать новых высот в своей деятельности", - отметила генеральный директор Школы экспорта Алисия Никитина.
https://ria.ru/20240910/eksport-1971788227.html
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россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

РЭЦ предлагает 20 пособий по повышению конкурентоспособности товаров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" предлагает 20 бесплатных учебных пособий от Школы экспорта РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) для повышения конкурентоспособности российских экспортеров, сообщает центр.
"Эти материалы регулярно обновляются с учетом изменений во внешнеэкономической среде и охватывают ключевые аспекты экспортной деятельности", - говорится в сообщении.
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С 2016 года материалами воспользовались представители более 20 тысяч компаний. Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и таким образом адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.
Учебные пособия Школы экспорта разработаны с учетом актуальных потребностей бизнеса и включают в себя информацию о международных рынках, правилах и требованиях к товарам, а также стратегии выхода на зарубежные рынки. Эти материалы помогут предпринимателям не только понять основы внешнеэкономической деятельности, но и научиться применять полученные знания на практике.
Одним из ключевых аспектов успешного экспорта является знание специфики целевых рынков. Учебные пособия Школы экспорта содержат информацию об аналитических ресурсах, которые помогут компаниям изучить потребительские предпочтения, конкурентную среду и законодательные требования в разных странах. Это позволит предпринимателям адаптировать свои продукты и маркетинговые стратегии под конкретные условия, что значительно увеличит шансы на успех.
Кроме того, из учебных пособий экспортёры узнают о полезных инструментах и методиках, которые помогут уверенно принимать решения и эффективно управлять экспортной деятельностью.
"Учебные пособия помогут российским компаниям не только освоить необходимые знания, но и уверенно шагнуть на международную арену, открывая новые горизонты для своего бизнеса. Успешный экспорт — это результат комплексного подхода, включающего в себя как теоретические знания, так и практические навыки. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ станут надежным помощником для всех, кто стремится развивать свой бизнес на международных рынках и достигать новых высот в своей деятельности", - отметила генеральный директор Школы экспорта Алисия Никитина.
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