https://ria.ru/20240910/remont-1971922240.html

Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года

Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года - РИА Новости, 10.09.2024

Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года

Глава подмосковного министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил о планах отремонтировать более 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах региона до конца 2024 РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:39

2024-09-10T18:39

2024-09-10T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971916736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd139e0c796316a2bd3133986263e5c.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава подмосковного министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил о планах отремонтировать более 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах региона до конца 2024 года. По его словам, в 1491 доме уже успели завершить ремонт, написал 360.ru.Министр уточнил, что по новой схеме финансирования предусмотренные бюджетом средства передаются округам, а далее план согласовывается с министерством ЖКХ. Таким образом, работа получается более эффективной. До 1 октября специалисты планируют выполнить программу на 90%.Во время заседания правительства Велиховский напомнил о конкурсе на лучший подъезд."Это конкурс на лучший отремонтированный подъезд и лучший тематический подъезд, когда жители сами выбирают ту тематику ремонта, которую реализуют с управляющей компанией. Для победителей организовываем поездки по России: Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие города. Жители очень довольны, активно участвуют в программе, показывая, как важен для них ремонт в их доме", – подчеркнул министр.Он добавил, что в Пушкино, Сергиевом Посаде, Красногорске и Павловском Посаде ремонтные работы в домах уже завершены

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)