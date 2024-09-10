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Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года - РИА Новости, 10.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:39 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/remont-1971922240.html
Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года
Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года - РИА Новости, 10.09.2024
Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года
Глава подмосковного министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил о планах отремонтировать более 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах региона до конца 2024 РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:39
2024-09-10T18:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава подмосковного министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил о планах отремонтировать более 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах региона до конца 2024 года. По его словам, в 1491 доме уже успели завершить ремонт, написал 360.ru.Министр уточнил, что по новой схеме финансирования предусмотренные бюджетом средства передаются округам, а далее план согласовывается с министерством ЖКХ. Таким образом, работа получается более эффективной. До 1 октября специалисты планируют выполнить программу на 90%.Во время заседания правительства Велиховский напомнил о конкурсе на лучший подъезд."Это конкурс на лучший отремонтированный подъезд и лучший тематический подъезд, когда жители сами выбирают ту тематику ремонта, которую реализуют с управляющей компанией. Для победителей организовываем поездки по России: Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие города. Жители очень довольны, активно участвуют в программе, показывая, как важен для них ремонт в их доме", – подчеркнул министр.Он добавил, что в Пушкино, Сергиевом Посаде, Красногорске и Павловском Посаде ремонтные работы в домах уже завершены
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО планируют отремонтировать более 2,8 тыс. подъездов к концу года

© Медиасток ПодмосковьяГлава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский
Глава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава подмосковного министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил о планах отремонтировать более 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах региона до конца 2024 года. По его словам, в 1491 доме уже успели завершить ремонт, написал 360.ru.
Министр уточнил, что по новой схеме финансирования предусмотренные бюджетом средства передаются округам, а далее план согласовывается с министерством ЖКХ. Таким образом, работа получается более эффективной. До 1 октября специалисты планируют выполнить программу на 90%.
Во время заседания правительства Велиховский напомнил о конкурсе на лучший подъезд.
«
"Это конкурс на лучший отремонтированный подъезд и лучший тематический подъезд, когда жители сами выбирают ту тематику ремонта, которую реализуют с управляющей компанией. Для победителей организовываем поездки по России: Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие города. Жители очень довольны, активно участвуют в программе, показывая, как важен для них ремонт в их доме", – подчеркнул министр.
Он добавил, что в Пушкино, Сергиевом Посаде, Красногорске и Павловском Посаде ремонтные работы в домах уже завершены
 
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