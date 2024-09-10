https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971841983.html

В ФКР рассказали о состоянии дома в Раменском, поврежденного при атаке БПЛА

В ФКР рассказали о состоянии дома в Раменском, поврежденного при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

В ФКР рассказали о состоянии дома в Раменском, поврежденного при атаке БПЛА

Заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском будет невозможно в течение двух-трех месяцев, заявил генеральный... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:36

2024-09-10T14:36

2024-09-10T15:11

атака украинских бпла в раменском

раменское

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

генеральная прокуратура рф

андрей воробьев

происшествия

жилье

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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. Заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском будет невозможно в течение двух-трех месяцев, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов."У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи, я назвал этажи, которые подлежат отселению. Из этих квартир вам администрация поможет вынести всю мебель… в эти квартиры заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома", - сказал Николов.Он добавил, что все ремонтные работы в доме будут проводиться без соблюдения режима тишиныГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское , Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.Ранее губернатор побывал в больнице и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971833822.html

https://radiosputnik.ru/20240910/bpla-1971827550.html

раменское

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атака украинских бпла в раменском, раменское, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, андрей воробьев, происшествия, жилье