https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971832620.html

В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды

В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды - РИА Новости, 10.09.2024

В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды

В поврежденном от атаки БПЛА доме на Спортивном проезде в Раменском стало возможно заходить во все подъезды, кроме первого, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:10

2024-09-10T14:10

2024-09-10T14:10

происшествия

жилье

андрей воробьев

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака украинских бпла в раменском

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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. В поврежденном от атаки БПЛА доме на Спортивном проезде в Раменском стало возможно заходить во все подъезды, кроме первого, передает корреспондент РИА Новости. На месте продолжают дежурить и общаться с гражданами представители экстренных служб. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское , Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Ранее губернатор побывал в больнице и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты. -0-

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971823771.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

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происшествия, жилье, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака украинских бпла в раменском