Рейтинг@Mail.ru
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971832620.html
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды - РИА Новости, 10.09.2024
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды
В поврежденном от атаки БПЛА доме на Спортивном проезде в Раменском стало возможно заходить во все подъезды, кроме первого, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:10
2024-09-10T14:10
происшествия
жилье
андрей воробьев
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака украинских бпла в раменском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971791112_0:58:2978:1733_1920x0_80_0_0_cfbaf86649bae77983572c10601330db.jpg
РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. В поврежденном от атаки БПЛА доме на Спортивном проезде в Раменском стало возможно заходить во все подъезды, кроме первого, передает корреспондент РИА Новости. На месте продолжают дежурить и общаться с гражданами представители экстренных служб. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское , Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Ранее губернатор побывал в больнице и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты. -0-
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971823771.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971791112_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_92d3fcb2566e040237345cc48f54dc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жилье, Андрей Воробьев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака украинских БПЛА в Раменском
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды

В поврежденном доме в Раменском можно заходить во все подъезды, кроме первого

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА в Раменском
Читать ria.ru в
РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. В поврежденном от атаки БПЛА доме на Спортивном проезде в Раменском стало возможно заходить во все подъезды, кроме первого, передает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают дежурить и общаться с гражданами представители экстренных служб.
Обломки у поврежденного дома после атаки БПЛА на Высоковольтной улице в городе Раменское - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском транспортировали в Москву
Вчера, 13:48
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское , Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Ранее губернатор побывал в больнице и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты. -0-
Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияЖильеАндрей ВоробьевГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Атака украинских БПЛА в Раменском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала