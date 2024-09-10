https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971823771.html

Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском транспортировали в Москву

Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском транспортировали в Москву - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском транспортировали в Москву

Пострадавшего при атаке БПЛА в подмосковном Раменском транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:48

2024-09-10T13:48

2024-09-10T13:48

происшествия

андрей воробьев

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавшего при атаке БПЛА в подмосковном Раменском транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале. Он отметил, что 25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. "Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи",- говорится в сообщении. Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Ранее губернатор побывал в больнице и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)