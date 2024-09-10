https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971816300.html

Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу

Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу

Четверых пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском доставили в больницу в Жуковском, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:11

происшествия

жуковский

раменское

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

атака украинских бпла в раменском

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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. Четверых пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском доставили в больницу в Жуковском, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения", - отметил Воробьев. Губернатор добавил, что угрозы для жизней пострадавших нет, а также поблагодарил врачей и спасателей.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

жуковский

раменское

московская область (подмосковье)

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