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Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу - РИА Новости, 10.09.2024
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13:11 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971816300.html
Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу
Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу - РИА Новости, 10.09.2024
Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу
Четверых пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском доставили в больницу в Жуковском, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:11
2024-09-10T13:11
происшествия
жуковский
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
атака украинских бпла в раменском
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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. Четверых пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском доставили в больницу в Жуковском, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения", - отметил Воробьев. Губернатор добавил, что угрозы для жизней пострадавших нет, а также поблагодарил врачей и спасателей.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html
жуковский
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происшествия, жуковский, раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жуковский, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Атака украинских БПЛА в Раменском
Пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу

Воробьев: четверых пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. Четверых пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском доставили в больницу в Жуковском, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения", - отметил Воробьев.
Губернатор добавил, что угрозы для жизней пострадавших нет, а также поблагодарил врачей и спасателей.
Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Вчера, 11:11
 
ПроисшествияЖуковскийРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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