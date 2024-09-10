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Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов - РИА Новости, 10.09.2024
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11:11 10.09.2024 (обновлено: 11:23 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА в Раменском, спасти ее котов, как только это будет... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:11
2024-09-10T11:23
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
telegram
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА в Раменском, спасти ее котов, как только это будет безопасно, видео опубликовано в его канале в Telegram.В ходе посещения пункта временного размещения в ДК им. Воровского на Высоковольтной улице жительница одного из домов Ольга сказала губернатору, что в квартире остались коты. "Оль, с котами мы разберемся. Какой этаж у вас? Можно чуть-чуть подождать. Как только будет безопасно, а ключевое - это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем", - сказал Воробьев на встрече с жителями. В своем Telegram-канале он добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, вместе со спасателями получится забрать всех животных, необходимые вещи и документы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://radiosputnik.ru/20240910/vorobev-1971758591.html
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раменское
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Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
Губернатор Воробьев посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, telegram, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жилье, Раменское, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Telegram, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов

Воробьев: спасем котов, как только будет безопасно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА в Раменском, спасти ее котов, как только это будет безопасно, видео опубликовано в его канале в Telegram.
В ходе посещения пункта временного размещения в ДК им. Воровского на Высоковольтной улице жительница одного из домов Ольга сказала губернатору, что в квартире остались коты.
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев: в Раменском в ходе атаки БПЛА повреждено более 50 квартир
10:02
"Оль, с котами мы разберемся. Какой этаж у вас? Можно чуть-чуть подождать. Как только будет безопасно, а ключевое - это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем", - сказал Воробьев на встрече с жителями.
В своем Telegram-канале он добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, вместе со спасателями получится забрать всех животных, необходимые вещи и документы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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08:25
 
ПроисшествияЖильеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей ВоробьевTelegramДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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