https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов

Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА в Раменском, спасти ее котов, как только это будет... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:11

2024-09-10T11:11

2024-09-10T11:23

происшествия

жилье

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

telegram

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА в Раменском, спасти ее котов, как только это будет безопасно, видео опубликовано в его канале в Telegram.В ходе посещения пункта временного размещения в ДК им. Воровского на Высоковольтной улице жительница одного из домов Ольга сказала губернатору, что в квартире остались коты. "Оль, с котами мы разберемся. Какой этаж у вас? Можно чуть-чуть подождать. Как только будет безопасно, а ключевое - это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем", - сказал Воробьев на встрече с жителями. В своем Telegram-канале он добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, вместе со спасателями получится забрать всех животных, необходимые вещи и документы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://radiosputnik.ru/20240910/vorobev-1971758591.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742790.html

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов Губернатор Воробьев посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями домов, поврежденных после атаки дронов 2024-09-10T11:11 true PT1M17S

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