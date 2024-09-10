https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971756812.html

Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском

Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024

Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском

Желание террористической деятельности у киевского режима растет по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российской армией, заявила... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:55

2024-09-10T09:55

2024-09-10T11:07

атака украинских бпла в раменском

раменское

киев

происшествия

мария захарова

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Желание террористической деятельности у киевского режима растет по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российской армией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" после удара БПЛА по подмосковному Раменскому.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали."Чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", - сказала Захарова.Она также выразила поддержку людям, попавшим под удар киевского режима в Раменском, добавив, что МИД официально прокомментирует случившееся, а также будет проведена работа в международных организациях.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

атака украинских бпла в раменском, раменское, киев, происшествия, мария захарова