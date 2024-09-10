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Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
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09:55 10.09.2024 (обновлено: 11:07 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971756812.html
Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском
Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском
Желание террористической деятельности у киевского режима растет по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российской армией, заявила... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:55
2024-09-10T11:07
атака украинских бпла в раменском
раменское
киев
происшествия
мария захарова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Желание террористической деятельности у киевского режима растет по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российской армией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" после удара БПЛА по подмосковному Раменскому.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали."Чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", - сказала Захарова.Она также выразила поддержку людям, попавшим под удар киевского режима в Раменском, добавив, что МИД официально прокомментирует случившееся, а также будет проведена работа в международных организациях.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
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атака украинских бпла в раменском, раменское, киев, происшествия, мария захарова
Атака украинских БПЛА в Раменском, Раменское, Киев, Происшествия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском

Захарова объяснила атаку БПЛА в Раменском ослаблением позиций Киева "на земле"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА в Раменском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Желание террористической деятельности у киевского режима растет по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российской армией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" после удара БПЛА по подмосковному Раменскому.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
09:56
"Чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", - сказала Захарова.
Она также выразила поддержку людям, попавшим под удар киевского режима в Раменском, добавив, что МИД официально прокомментирует случившееся, а также будет проведена работа в международных организациях.
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА
09:10
 
Атака украинских БПЛА в РаменскомРаменскоеКиевПроисшествияМария Захарова
 
 
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