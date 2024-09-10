https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html

Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА

Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА

Пятьдесят четыре квартиры дома в подмосковном Раменском повреждены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:10

2024-09-10T09:10

2024-09-10T09:30

раменское

происшествия

андрей воробьев

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пятьдесят четыре квартиры дома в подмосковном Раменском повреждены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.Глава региона находится на месте ЧП."Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102", - написал он.Воробьев сообщил, что после атаки в Раменском остались обломки БПЛА, которые нужно разминировать."На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов - они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов", - рассказал он.Власти Подмосковья берут на себя восстановление и ремонт квартир, пострадавших в Раменском, добавил губернатор."Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество", - отметил Воробьев. По его словам, у обоих домов, пострадавших после атаки БПЛА, продолжают работать оперативные службы."У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть в квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше", - рассказал Воробьев.Ранее Воробьев сообщил, что ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html

https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971744000.html

раменское

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Губернатор Подмосковья Воробьев в Раменском Губернатор Подмосковья Воробьев приехал в Раменское, чтобы оценить ситуацию после атаки БПЛА и пообщаться с жителями 2024-09-10T09:10 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

раменское, происшествия, андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском