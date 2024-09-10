https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА
Пятьдесят четыре квартиры дома в подмосковном Раменском повреждены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:10
2024-09-10T09:10
2024-09-10T09:30
раменское
происшествия
андрей воробьев
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пятьдесят четыре квартиры дома в подмосковном Раменском повреждены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.Глава региона находится на месте ЧП."Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102", - написал он.Воробьев сообщил, что после атаки в Раменском остались обломки БПЛА, которые нужно разминировать."На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов - они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов", - рассказал он.Власти Подмосковья берут на себя восстановление и ремонт квартир, пострадавших в Раменском, добавил губернатор."Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество", - отметил Воробьев. По его словам, у обоих домов, пострадавших после атаки БПЛА, продолжают работать оперативные службы."У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть в квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше", - рассказал Воробьев.Ранее Воробьев сообщил, что ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html
https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971744000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Губернатор Подмосковья Воробьев в Раменском
Губернатор Подмосковья Воробьев приехал в Раменское, чтобы оценить ситуацию после атаки БПЛА и пообщаться с жителями
2024-09-10T09:10
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменское, происшествия, андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском
Раменское, Происшествия, Андрей Воробьев, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА
Воробьев: из-за БПЛА в первом подъезде дома в Раменском повреждены 54 квартиры
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Пятьдесят четыре квартиры дома в подмосковном Раменском повреждены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале
.
Глава региона находится на месте ЧП.
"Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102", - написал он.
Воробьев сообщил, что после атаки в Раменском остались обломки БПЛА, которые нужно разминировать.
"На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов - они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов", - рассказал он.
Власти Подмосковья берут на себя восстановление и ремонт квартир, пострадавших в Раменском, добавил губернатор.
"Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество", - отметил Воробьев
.
По его словам, у обоих домов, пострадавших после атаки БПЛА, продолжают работать оперативные службы.
"У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть в квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше", - рассказал Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.