https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742958.html
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет - РИА Новости, 10.09.2024
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет
Пробок в подмосковном Раменском после налета беспилотников нет, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, автомобили следуют без задержек, передает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:26
2024-09-10T08:26
2024-09-10T09:30
московская область (подмосковье)
подольск
раменский
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пробок в подмосковном Раменском после налета беспилотников нет, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, автомобили следуют без задержек, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
https://ria.ru/20240910/mzhd-1971741051.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), подольск, раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), атака украинских бпла в раменском
Московская область (Подмосковье), Подольск, Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Атака украинских БПЛА в Раменском
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет
Движение в Раменском после налета беспилотников регулируется сотрудниками ГИБДД