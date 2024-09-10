Рейтинг@Mail.ru
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742958.html
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет - РИА Новости, 10.09.2024
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет
Пробок в подмосковном Раменском после налета беспилотников нет, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, автомобили следуют без задержек, передает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:26
2024-09-10T09:30
московская область (подмосковье)
подольск
раменский
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
атака украинских бпла в раменском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971738048_50:0:1063:570_1920x0_80_0_0_befeae50d55927111228402a8632f9a8.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пробок в подмосковном Раменском после налета беспилотников нет, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, автомобили следуют без задержек, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
https://ria.ru/20240910/mzhd-1971741051.html
московская область (подмосковье)
подольск
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971738048_177:0:937:570_1920x0_80_0_0_3cdd31afb19ccb094dd38d97e61be10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), подольск, раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), атака украинских бпла в раменском
Московская область (Подмосковье), Подольск, Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Атака украинских БПЛА в Раменском
Пробок в Раменском после налета беспилотников нет

Движение в Раменском после налета беспилотников регулируется сотрудниками ГИБДД

© РИА НовостиПоврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пробок в подмосковном Раменском после налета беспилотников нет, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, автомобили следуют без задержек, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Поезд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Движение поездов в московском регионе осуществляется в штатном режиме
08:07
 
Московская область (Подмосковье)ПодольскРаменскийАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Атака украинских БПЛА в Раменском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала