https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742790.html

Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

Жительница дома в подмосковном Раменском Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА, эвакуации и выбитых окнах. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:25

2024-09-10T08:25

2024-09-10T09:49

происшествия

жилье

раменское

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

ален

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА, эвакуации и выбитых окнах. "В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь", - рассказала она. Квартира Алены Батуриной находится на 9 этаже. По ее словам, от взрыва окна балкона выбило. "На балконе выбило окна. Рам просто нет. Не знаю, где, может быть они на земле", - рассказала жительница дома. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.

https://ria.ru/20240910/vorobev-1971733710.html

раменское

московская область (подмосковье)

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Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112". 2024-09-10T08:25 true PT0M22S

Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник 2024-09-10T08:25 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, ален, атака украинских бпла в раменском