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Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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08:25 10.09.2024 (обновлено: 09:49 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742790.html
Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА
Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА
Жительница дома в подмосковном Раменском Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА, эвакуации и выбитых окнах. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:25
2024-09-10T09:49
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ален
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА, эвакуации и выбитых окнах. "В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь", - рассказала она. Квартира Алены Батуриной находится на 9 этаже. По ее словам, от взрыва окна балкона выбило. "На балконе выбило окна. Рам просто нет. Не знаю, где, может быть они на земле", - рассказала жительница дома. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971733710.html
раменское
московская область (подмосковье)
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4.7
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника
Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112".
2024-09-10T08:25
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, ален, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жилье, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Ален, Атака украинских БПЛА в Раменском
Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА, эвакуации и выбитых окнах.
"В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь", - рассказала она.
Квартира Алены Батуриной находится на 9 этаже. По ее словам, от взрыва окна балкона выбило.
"На балконе выбило окна. Рам просто нет. Не знаю, где, может быть они на земле", - рассказала жительница дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.
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ПроисшествияЖильеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАленАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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