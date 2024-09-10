https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971739216.html
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК - РИА Новости, 10.09.2024
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК
Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:42
2024-09-10T07:42
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html
раменское
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РИА Новости
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
2024-09-10T07:42
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ), Атака украинских БПЛА в Раменском
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК
Сотрудники СК приехали на место ЧП в Раменском, где в жилой дом попал БПЛА ВСУ