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На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971739216.html
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК - РИА Новости, 10.09.2024
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК
Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:42
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
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раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ), Атака украинских БПЛА в Раменском
На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК

Сотрудники СК приехали на место ЧП в Раменском, где в жилой дом попал БПЛА ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась.
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По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.
 
Специальная военная операция на УкраинеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)Атака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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