https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971739216.html

На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК

На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК - РИА Новости, 10.09.2024

На месте ЧП в Раменском после атаки беспилотников работают сотрудники СК

Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:42

2024-09-10T07:42

2024-09-10T09:30

специальная военная операция на украине

раменское

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета приехали на место ЧП в подмосковном Раменском, где в жилой дом попал БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html

раменское

московская область (подмосковье)

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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник 2024-09-10T07:42 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), атака украинских бпла в раменском