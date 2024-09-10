https://ria.ru/20240910/raketa-1971756552.html
Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК
Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК - РИА Новости, 10.09.2024
Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК
Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:57
2024-09-10T09:57
2024-09-10T09:58
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники, сообщил холдинг. "Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники", - говорится в сообщении. Разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Расчет ПТРК может нести необходимое для выполнения различных задач количество боеприпасов, благодаря чему повышаются боевые возможности по поражению большего числа объектов, отмечают в холдинге. Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы - не менее 3,5 километров, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
https://ria.ru/20240815/rakety-1966296260.html
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высокоточные комплексы, ростех, общество, технологии
Высокоточные комплексы, Ростех, Общество, Технологии, Новое оружие России
Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК
В России создают ракету для ПТРК против легкобронированной техники
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники, сообщил холдинг.
"Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники", - говорится в сообщении.
Разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники.
Расчет ПТРК может нести необходимое для выполнения различных задач количество боеприпасов, благодаря чему повышаются боевые возможности по поражению большего числа объектов, отмечают в холдинге.
Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы - не менее 3,5 километров, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.