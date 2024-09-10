https://ria.ru/20240910/raketa-1971756552.html

Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК

Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК - РИА Новости, 10.09.2024

Источник сообщил о создании в России новой ракеты для ПТРК

Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:57

2024-09-10T09:57

2024-09-10T09:58

высокоточные комплексы

ростех

общество

технологии

новое оружие россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880628359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b2259185f0828b4659d878889931118.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники, сообщил холдинг. "Тульское Конструкторское бюро приборостроение холдинга "Высокоточные комплексы" разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники", - говорится в сообщении. Разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Расчет ПТРК может нести необходимое для выполнения различных задач количество боеприпасов, благодаря чему повышаются боевые возможности по поражению большего числа объектов, отмечают в холдинге. Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы - не менее 3,5 километров, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20240815/rakety-1966296260.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, ростех, общество, технологии