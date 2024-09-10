https://ria.ru/20240910/pvo-1971842439.html
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 10.09.2024
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:39
2024-09-10T14:39
2024-09-10T14:41
белгородская область
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого сентября с 12.00 до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/belgorod-1970683440.html
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ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией Белгородской области