https://ria.ru/20240910/pvo-1971842439.html

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 10.09.2024

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:39

2024-09-10T14:39

2024-09-10T14:41

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого сентября с 12.00 до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/belgorod-1970683440.html

белгородская область

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2024

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