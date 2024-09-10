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Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна - РИА Новости, 10.09.2024
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18:19 10.09.2024 (обновлено: 18:53 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971917724.html
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна - РИА Новости, 10.09.2024
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:19
2024-09-10T18:53
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. "Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия", - сказал Путин на встрече со спикером нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
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в мире, вьетнам, россия, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна

Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна во Вьетнаме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам.
«
"Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия", - сказал Путин на встрече со спикером нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
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