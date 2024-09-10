https://ria.ru/20240910/putin-1971917724.html
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна - РИА Новости, 10.09.2024
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:19
2024-09-10T18:19
2024-09-10T18:53
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. "Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия", - сказал Путин на встрече со спикером нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
https://ria.ru/20240910/tayfun-1971922631.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна во Вьетнаме