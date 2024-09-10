https://ria.ru/20240910/putin-1971917724.html

Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна

Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна - РИА Новости, 10.09.2024

Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:53

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вьетнам

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам. "Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия", - сказал Путин на встрече со спикером нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном.

https://ria.ru/20240910/tayfun-1971922631.html

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Наталья Макарова

в мире, вьетнам, россия, владимир путин