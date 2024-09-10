https://ria.ru/20240910/putin-1971914741.html

Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС

Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС - РИА Новости, 10.09.2024

Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:06

2024-09-10T18:06

2024-09-10T18:06

вьетнам

россия

казань

владимир путин

то лам

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947592098_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_1cc7a7583ed51efa6231349fd26c7ab1.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, в формате "аутрич". "Прошу передать мои самые наилучшие пожелания президенту (Вьетнама - ред.), товарищу То Ламу. Надеюсь, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате "аутрич"", - сказал Путин в ходе беседы с председателем нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Москве.

https://ria.ru/20240910/putin-1971913402.html

вьетнам

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, казань, владимир путин, то лам, саммит брикс