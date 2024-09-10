https://ria.ru/20240910/putin-1971914741.html
Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС
Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС - РИА Новости, 10.09.2024
Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:06
2024-09-10T18:06
2024-09-10T18:06
вьетнам
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казань
владимир путин
то лам
саммит брикс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, в формате "аутрич". "Прошу передать мои самые наилучшие пожелания президенту (Вьетнама - ред.), товарищу То Ламу. Надеюсь, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате "аутрич"", - сказал Путин в ходе беседы с председателем нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Москве.
https://ria.ru/20240910/putin-1971913402.html
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вьетнам, россия, казань, владимир путин, то лам, саммит брикс
Вьетнам, Россия, Казань, Владимир Путин, То Лам, Саммит БРИКС
Путин рассчитывает на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС
Путин надеется на участие президента Вьетнама в саммите БРИКС в формате "аутрич"