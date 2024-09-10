https://ria.ru/20240910/putin-1971895236.html

Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама

Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама - РИА Новости, 10.09.2024

Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:09

2024-09-10T17:09

2024-09-10T17:56

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил Песков, президент был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Также состоялось обсуждение тем в развитии российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам", - сказал пресс-секретарь президента

https://ria.ru/20240621/peskov-1954504556.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф