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Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама - РИА Новости, 10.09.2024
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама
Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:09
2024-09-10T17:09
2024-09-10T17:56
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил Песков, президент был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Также состоялось обсуждение тем в развитии российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам", - сказал пресс-секретарь президента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама
Путин встретился в Кремле с председателем парламента Вьетнама Чан Тхань Маном