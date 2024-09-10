Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 10.09.2024 (обновлено: 17:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971895236.html
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама - РИА Новости, 10.09.2024
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама
Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:09
2024-09-10T17:56
политика
россия
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971911869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4732b011b004173a6395d13687672a13.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил Песков, президент был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Также состоялось обсуждение тем в развитии российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам", - сказал пресс-секретарь президента
https://ria.ru/20240621/peskov-1954504556.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971911869_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1204cb90c13382f7427dd04d2e1e60c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама

Путин встретился в Кремле с председателем парламента Вьетнама Чан Тхань Маном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи. 10 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи. 10 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи. 10 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в РФ председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, президент был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«
"Также состоялось обсуждение тем в развитии российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам", - сказал пресс-секретарь президента
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
21 июня, 13:41
 
ПолитикаРоссияВьетнамВладимир ПутинДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала