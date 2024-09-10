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Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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15:57 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/putin-1971863971.html
Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024"
Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024"
Президент РФ Владимир Путин пожелал участникам учений "Океан - 2024" успешного решения поставленных задач. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:57
2024-09-10T15:57
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал участникам учений "Океан - 2024" успешного решения поставленных задач. "Желаю участникам учения успешного решения поставленных задач. Удачи", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".
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Путин приветствует участников учений "Океан-2024"
В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближенные к боевым, задачи, заявил Путин. Настолько масштабные учения, по его словам, Россия проводит на море впервые за несколько десятилетий.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024"

Путин пожелал участникам учений "Океан-2024" успешного решения задач

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал участникам учений "Океан - 2024" успешного решения поставленных задач.
"Желаю участникам учения успешного решения поставленных задач. Удачи", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".
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