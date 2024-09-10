https://ria.ru/20240910/putin-1971863971.html

Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024"

Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Путин пожелал удачи участникам учений "Океан-2024"

Президент РФ Владимир Путин пожелал участникам учений "Океан - 2024" успешного решения поставленных задач. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:57

2024-09-10T15:57

2024-09-10T15:57

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал участникам учений "Океан - 2024" успешного решения поставленных задач. "Желаю участникам учения успешного решения поставленных задач. Удачи", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".

https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html

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Путин приветствует участников учений "Океан-2024"

В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближенные к боевым, задачи, заявил Путин. Настолько масштабные учения, по его словам, Россия проводит на море впервые за несколько десятилетий.

2024-09-10T15:57

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