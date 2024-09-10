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Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД - РИА Новости, 10.09.2024
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15:46 10.09.2024 (обновлено: 16:00 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860690.html
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД - РИА Новости, 10.09.2024
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД
США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T16:00
атр
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024"."США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", - сказал Путин.
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атр, сша, россия, владимир путин
АТР, США, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД

Путин: США открыто заявили о планах развертывания РСМД, в том числе в АТР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
"США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Вчера, 15:50
 
АТРСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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