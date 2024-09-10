https://ria.ru/20240910/putin-1971860690.html
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД - РИА Новости, 10.09.2024
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД
США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T15:46
2024-09-10T16:00
атр
сша
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970759894_0:160:2704:1680_1920x0_80_0_0_84f78ab19cc37468108cf2e4e7156dac.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024"."США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
атр
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970759894_0:0:2352:1763_1920x0_80_0_0_7abb2ea1ca743d1897355f0255c32516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, сша, россия, владимир путин
АТР, США, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД
Путин: США открыто заявили о планах развертывания РСМД, в том числе в АТР