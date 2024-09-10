https://ria.ru/20240910/putin-1971860690.html

Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД

Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД - РИА Новости, 10.09.2024

Путин заявил о планах США по развертыванию РСМД

США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:46

2024-09-10T15:46

2024-09-10T16:00

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024"."США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html

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атр, сша, россия, владимир путин