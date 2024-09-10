https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html

Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи

Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи - РИА Новости, 10.09.2024

Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи будет наблюдать за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:31

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи будет наблюдать за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин во вторник 10 сентября продолжает работать в Кремле… Сегодня он примет участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" из ситуационного центра в Кремле", - сказал Песков журналистам. По его словам, такие крупные учения на море проходят впервые в акваториях сразу нескольких океанов, также привлекаются и другие силы военно-морского флота, и авиация. "Участвуют также наши зарубежные партнеры в этих учениях", - добавил пресс-секретарь. Однако он не стал уточнять, кто из зарубежных коллег примет участие в учениях.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России. 2024-09-10T12:30 true PT2M05S

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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков