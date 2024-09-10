https://ria.ru/20240910/primakov-1971836377.html

Примаков рассказал о расколе среди соотечественников за рубежом

Примаков рассказал о расколе среди соотечественников за рубежом - РИА Новости, 10.09.2024

Примаков рассказал о расколе среди соотечественников за рубежом

Россотрудничество наблюдает раскол среди соотечественников за рубежом, эта разрозненность огорчает, заявил глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:19

2024-09-10T14:19

2024-09-10T14:19

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россотрудничество наблюдает раскол среди соотечественников за рубежом, эта разрозненность огорчает, заявил глава агентства Евгений Примаков. "Россотрудничество работает с соотечественниками - это один из наших основных функционалов. Нас очень огорчает разрозненность среди соотечественников. Она не обошла их. Особенно по отношению к специальной военной операции, которую проводит Россия", - сказал Примаков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он указал, что в каких-то странах произошла консолидация соотечественников, а где-то есть раскол. "Появилось огромное количество так называемых релокантов. Некоторые из них политически мотивированы, а некоторые абсолютно аполитичны и водят детей в наши Русские дома, чтобы они занимались русским языком", - подчеркнул Примаков. Он добавил, что ему не хотелось бы, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, были замкнуты исключительно на своих личных проблемах, так как они являются "органическими послами" России во внешнем мире. "Мне бы хотелось, чтобы наши соотечественники с большим азартом смотрели на то, что они могут сделать в информационном поле, искали какие-то способы активнее работать в социальных сетях. Там, где это происходит, получается влиять на что-то", - заключил Примаков.

https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html

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россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)