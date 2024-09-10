https://ria.ru/20240910/pravitelstvo-1971750691.html

Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов

Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов - РИА Новости, 10.09.2024

Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов

Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:26

2024-09-10T09:26

2024-09-10T09:26

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего рынка, соответствующее постановление подписано, сообщает кабмин. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин