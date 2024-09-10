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Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов - РИА Новости, 10.09.2024
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09:26 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/pravitelstvo-1971750691.html
Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов
Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов - РИА Новости, 10.09.2024
Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов
Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:26
2024-09-10T09:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего рынка, соответствующее постановление подписано, сообщает кабмин. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов

Упрощенное подтверждение соответствия продукции техрегламентам продлили

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего рынка, соответствующее постановление подписано, сообщает кабмин.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени.
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