Правительство продлило упрощенные требования техрегламентов
Упрощенное подтверждение соответствия продукции техрегламентам продлили
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламентов при импорте и для внутреннего рынка, соответствующее постановление подписано, сообщает кабмин.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени.