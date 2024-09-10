https://ria.ru/20240910/pozhar-1971951335.html

В Германии загорелся химзавод

В Германии загорелся химзавод - РИА Новости, 10.09.2024

В Германии загорелся химзавод

Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом, сообщило издание... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:58

2024-09-10T22:58

2024-09-10T22:59

дуйсбург

северный рейн-вестфалия

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/42/1552744264_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6d4b13693a6e608f9120212695cbbb06.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом, сообщило издание Bild. "В районе Марксло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия) над химическим заводом Grillo большой столб дыма. Компания, производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (17:20 мск - ред.) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар", - пишет издание. Сообщается о едком облаке дыма, жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери. Тем не менее, по данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены. По данным Bild, на месте работает большое число пожарных, ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится. Причины возгорания пока неизвестны.

https://ria.ru/20240503/pozhar-1943691307.html

дуйсбург

северный рейн-вестфалия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дуйсбург, северный рейн-вестфалия, германия