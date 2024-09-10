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В Германии загорелся химзавод - РИА Новости, 10.09.2024
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22:58 10.09.2024 (обновлено: 22:59 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971951335.html
В Германии загорелся химзавод
В Германии загорелся химзавод - РИА Новости, 10.09.2024
В Германии загорелся химзавод
Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом, сообщило издание... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:58
2024-09-10T22:59
дуйсбург
северный рейн-вестфалия
германия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом, сообщило издание Bild. "В районе Марксло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия) над химическим заводом Grillo большой столб дыма. Компания, производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (17:20 мск - ред.) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар", - пишет издание. Сообщается о едком облаке дыма, жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери. Тем не менее, по данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены. По данным Bild, на месте работает большое число пожарных, ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится. Причины возгорания пока неизвестны.
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943691307.html
дуйсбург
северный рейн-вестфалия
германия
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дуйсбург, северный рейн-вестфалия, германия
Дуйсбург, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
В Германии загорелся химзавод

Bild: сильный пожар вспыхнул на химзаводе компании Grillo в немецком Дуйсбурге

© Фото : Bundeswehr/Marko MüllerПожарный отряд в Германии
Пожарный отряд в Германии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Bundeswehr/Marko Müller
Пожарный отряд в Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом, сообщило издание Bild.
"В районе Марксло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия) над химическим заводом Grillo большой столб дыма. Компания, производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (17:20 мск - ред.) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар", - пишет издание.
Сообщается о едком облаке дыма, жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери. Тем не менее, по данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.
По данным Bild, на месте работает большое число пожарных, ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится. Причины возгорания пока неизвестны.
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ДуйсбургСеверный Рейн-ВестфалияГермания
 
 
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