https://ria.ru/20240910/pozhar-1971822116.html

После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело

После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело - РИА Новости, 10.09.2024

После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело

Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:33

2024-09-10T13:33

2024-09-10T13:33

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области. "Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 10 сентября на территории промышленного предприятия в Нижнем Тагиле из-за нарушения правил охраны труда на производстве произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых скончался. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, истребуется необходимая документация.

https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область