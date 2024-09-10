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После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело - РИА Новости, 10.09.2024
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело
Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:33
2024-09-10T13:33
2024-09-10T13:33
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области. "Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 10 сентября на территории промышленного предприятия в Нижнем Тагиле из-за нарушения правил охраны труда на производстве произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых скончался. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, истребуется необходимая документация.
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело
СК: пожар на заводе в Нижнем Тагиле возник из-за нарушения правил охраны труда