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После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело - РИА Новости, 10.09.2024
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13:33 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971822116.html
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело - РИА Новости, 10.09.2024
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело
Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:33
2024-09-10T13:33
происшествия
нижний тагил
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области. "Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 10 сентября на территории промышленного предприятия в Нижнем Тагиле из-за нарушения правил охраны труда на производстве произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых скончался. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, истребуется необходимая документация.
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нижний тагил
россия
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область
После пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, где погиб человек, завели дело

СК: пожар на заводе в Нижнем Тагиле возник из-за нарушения правил охраны труда

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар, из-за которого погиб работник предприятия в Нижнем Тагиле, возник из-за нарушения правил охраны труда, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области.
"Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 10 сентября на территории промышленного предприятия в Нижнем Тагиле из-за нарушения правил охраны труда на производстве произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых скончался.
В настоящее время ведется осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, истребуется необходимая документация.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская область
 
 
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