https://ria.ru/20240910/pozhar-1971796169.html
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек - РИА Новости, 10.09.2024
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек
Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:18
2024-09-10T12:18
2024-09-10T12:49
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "По предварительной информации, сегодня, около 11:10 (9:10 мск), в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое — газовщик, мастер производственного участка и слесарь — получили травмы", — говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, по факту случившегося началась проверка. "На место выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Яготин. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html
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нижний тагил
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РИА Новости
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек, трое пострадали