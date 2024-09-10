Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 10.09.2024 (обновлено: 12:49 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971796169.html
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек - РИА Новости, 10.09.2024
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек
Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:18
2024-09-10T12:49
происшествия
нижний тагил
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "По предварительной информации, сегодня, около 11:10 (9:10 мск), в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое — газовщик, мастер производственного участка и слесарь — получили травмы", — говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, по факту случившегося началась проверка. "На место выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Яготин. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971739059.html
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек

При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительной информации, сегодня, около 11:10 (9:10 мск), в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое — газовщик, мастер производственного участка и слесарь — получили травмы", — говорится в сообщении.
Место пожара в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре
9 сентября, 14:53
Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, по факту случившегося началась проверка.
"На место выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Яготин. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии", — добавили в ведомстве.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали
Вчера, 07:39
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала