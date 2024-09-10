https://ria.ru/20240910/pozhar-1971796169.html

При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек

При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек - РИА Новости, 10.09.2024

При пожаре на предприятии в Нижнем Тагиле погиб человек

Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:18

2024-09-10T12:18

2024-09-10T12:49

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Один работник погиб, трое пострадали при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "По предварительной информации, сегодня, около 11:10 (9:10 мск), в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое — газовщик, мастер производственного участка и слесарь — получили травмы", — говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, по факту случившегося началась проверка. "На место выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Яготин. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html

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нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, свердловская область