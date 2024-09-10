https://ria.ru/20240910/pozhar-1971739059.html

Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали

Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2024

Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали

Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на подземном нефтепроводе в Оренбуржье, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:39

2024-09-10T07:39

2024-09-10T07:40

оренбургская область

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на подземном нефтепроводе в Оренбуржье, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.По данным властей, в Курманаевском районе в 7 километрах от села Гаршино произошла разгерметизация нефтепровода с последующим возгоранием. Подземный нефтепровод "Гаршино-Ростошинский" низкого давления принадлежит ООО "ННК-Оренбургнефтегаз". Угрозы населенному пункту нет."Для замеров ПДК на месте происшествия работает специализированная мобильная лаборатория ГБУ "Экологическая служба", превышений ПДК не зафиксировано. Нефтепровод перекрыт, распространения розлива нефтепродукта нет",- говорится в сообщении.По данным областного правительства, в 5.56 (3.56 мск) пожар был ликвидирован. К работам привлекались 46 человек, 26 единиц техники. Предварительно площадь составила 150 квадратных метров."Пострадали 5 человек, из них 2 человека погибли. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html

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оренбургская область

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оренбургская область