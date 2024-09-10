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Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2024
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07:39 10.09.2024 (обновлено: 07:40 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971739059.html
Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали
Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2024
Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали
Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на подземном нефтепроводе в Оренбуржье, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:39
2024-09-10T07:40
оренбургская область
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на подземном нефтепроводе в Оренбуржье, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.По данным властей, в Курманаевском районе в 7 километрах от села Гаршино произошла разгерметизация нефтепровода с последующим возгоранием. Подземный нефтепровод "Гаршино-Ростошинский" низкого давления принадлежит ООО "ННК-Оренбургнефтегаз". Угрозы населенному пункту нет."Для замеров ПДК на месте происшествия работает специализированная мобильная лаборатория ГБУ "Экологическая служба", превышений ПДК не зафиксировано. Нефтепровод перекрыт, распространения розлива нефтепродукта нет",- говорится в сообщении.По данным областного правительства, в 5.56 (3.56 мск) пожар был ликвидирован. К работам привлекались 46 человек, 26 единиц техники. Предварительно площадь составила 150 квадратных метров."Пострадали 5 человек, из них 2 человека погибли. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html
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оренбургская область
Оренбургская область
Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали

Власти Оренбургской области: пожар на подземном нефтепроводе ликвидирован

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на подземном нефтепроводе в Оренбуржье, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
По данным властей, в Курманаевском районе в 7 километрах от села Гаршино произошла разгерметизация нефтепровода с последующим возгоранием. Подземный нефтепровод "Гаршино-Ростошинский" низкого давления принадлежит ООО "ННК-Оренбургнефтегаз". Угрозы населенному пункту нет.
Место пожара в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре
Вчера, 14:53
"Для замеров ПДК на месте происшествия работает специализированная мобильная лаборатория ГБУ "Экологическая служба", превышений ПДК не зафиксировано. Нефтепровод перекрыт, распространения розлива нефтепродукта нет",- говорится в сообщении.
По данным областного правительства, в 5.56 (3.56 мск) пожар был ликвидирован. К работам привлекались 46 человек, 26 единиц техники. Предварительно площадь составила 150 квадратных метров.
"Пострадали 5 человек, из них 2 человека погибли. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - добавили в ведомстве.
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