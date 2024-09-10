https://ria.ru/20240910/pozdravlenie-1971719622.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

Белоусов поздравил военных, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР - РИА Новости, 10.09.2024

Белоусов поздравил военных, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским бойцам, которые освобождали населенные пункты Новогродовка и Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:06

2024-09-10T00:06

2024-09-10T10:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским бойцам, которые освобождали населенные пункты Новогродовка и Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.В телеграмме отмечается, что с первых дней СВО личный состав бригады с честью и доблестью ведет упорные бои с неонацистами на различных направлениях, а сегодня подразделение успешно решает боевые задачи в составе группировки войск "Центр", уничтожая врага на Красноармейском направлении.Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка в связи с освобождением населенного пункта Мемрик."Сегодня, уничтожая врага на Красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", — сказано в телеграмме.Кроме того, Белоусов поздравил командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка (штурмового) с освобождением от врага Новогродовки, поблагодарив за успешное выполнение боевых задач.Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новогродовки министерство сообщило 8 сентября, а об освобождении Мемрика — 9 сентября.

https://ria.ru/20240907/kalinovo-1971247438.html

https://ria.ru/20240904/prechistovka-1970471752.html

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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов