https://ria.ru/20240910/postradavshie-1971839530.html

Курский Минздрав назвал число пострадавших за время атак ВСУ

Курский Минздрав назвал число пострадавших за время атак ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Курский Минздрав назвал число пострадавших за время атак ВСУ

Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область, 38 пациентов до сих пор находятся на стационарном... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:27

2024-09-10T14:27

2024-09-10T15:12

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971429442_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_79900ee3c1bc37316ab277aced9b8060.jpg

ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область, 38 пациентов до сих пор находятся на стационарном лечении, сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко."Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадало 243 человека, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находится 38 пациентов, в том числе и один ребенок", — сообщил Алименко в ходе брифинга.Замминистра заверил, что в регионе достаточный резерв коек, лекарств и медицинских изделий. Кроме того, 160 человек из сводных отрядов медицинских работников Всероссийской службы медицины катастроф и дополнительные бригады скорой медицинской помощи продолжают работать в Курской области."В пяти медицинских организациях, расположенных в приграничных районах, приостановлено оказание плановой медицинской помощи населению. Она перемаршрутизирована в учреждения Курска и Курской области", — добавил Алименко.По данным замминистра здравоохранения, в Курской области развернуто 94 пункта временного размещения вместимостью 24 760 человек. Там сейчас живёт 6 908 человек, из них 1363 ребенка.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин