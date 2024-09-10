https://ria.ru/20240910/posol-1971789162.html

Путин назначил нового посла в Молдавии

Путин назначил нового посла в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024

Путин назначил нового посла в Молдавии

Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:44

2024-09-10T11:44

2024-09-10T11:47

политика

молдавия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Озерова Олега Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Олега Васнецова.

https://ria.ru/20240909/moldavija-1971704576.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, молдавия, россия, владимир путин