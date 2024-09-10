https://ria.ru/20240910/posol-1971789162.html
Путин назначил нового посла в Молдавии
Путин назначил нового посла в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назначил нового посла в Молдавии
Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:44
2024-09-10T11:44
2024-09-10T11:47
политика
молдавия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Озерова Олега Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Олега Васнецова.
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971704576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, молдавия, россия, владимир путин
Политика, Молдавия, Россия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Молдавии
Путин назначил Озерова вместо Васнецова послом в Молдавии