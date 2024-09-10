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Путин назначил нового посла в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
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11:44 10.09.2024 (обновлено: 11:47 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/posol-1971789162.html
Путин назначил нового посла в Молдавии
Путин назначил нового посла в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назначил нового посла в Молдавии
Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:44
2024-09-10T11:47
политика
молдавия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Озерова Олега Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Олега Васнецова.
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политика, молдавия, россия, владимир путин
Политика, Молдавия, Россия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Молдавии

Путин назначил Озерова вместо Васнецова послом в Молдавии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова послом РФ в Молдавии, освободив от этих обязанностей Олега Васнецова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Озерова Олега Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Олега Васнецова.
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