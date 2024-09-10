https://ria.ru/20240910/pomosch-1971793142.html
Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО
Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО - РИА Новости, 10.09.2024
Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО
Участники сезонных фестивалей Москвы передали продукты для участников специальной военной операции (СВО), среди них есть варенье, мед, различные травяные сборы, РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:58
2024-09-10T11:58
2024-09-10T11:58
надежные люди
москва
гуманитарная помощь
сво
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Участники сезонных фестивалей Москвы передали продукты для участников специальной военной операции (СВО), среди них есть варенье, мед, различные травяные сборы, чай, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Участники городских гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости - 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" - предприниматели из столицы и других регионов страны - передали участникам СВО угощения. Это варенье, мед, различные травяные сборы и чай", - говорится в тексте. Уточняется, что в зону СВО участники сезонных фестивалей отправляют и другие товары. Вся продукция, которую направили бойцам, длительного хранения. Гуманитарный груз отвозят в зону СВО на постоянной основе.
https://ria.ru/20240907/sochi-1971287059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Москва, Гуманитарная помощь, СВО
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Участники сезонных фестивалей Москвы передали продукты для участников специальной военной операции (СВО), среди них есть варенье, мед, различные травяные сборы, чай, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Участники городских гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости - 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" - предприниматели из столицы и других регионов страны - передали участникам СВО угощения. Это варенье, мед, различные травяные сборы и чай", - говорится в тексте.
Уточняется, что в зону СВО участники сезонных фестивалей отправляют и другие товары. Вся продукция, которую направили бойцам, длительного хранения. Гуманитарный груз отвозят в зону СВО
на постоянной основе.