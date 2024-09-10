https://ria.ru/20240910/pomosch-1971793142.html

Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО

Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО - РИА Новости, 10.09.2024

Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО

Участники сезонных фестивалей Москвы передали продукты для участников специальной военной операции (СВО), среди них есть варенье, мед, различные травяные сборы, РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

2024-09-10T11:58

надежные люди

москва

гуманитарная помощь

сво

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Участники сезонных фестивалей Москвы передали продукты для участников специальной военной операции (СВО), среди них есть варенье, мед, различные травяные сборы, чай, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Участники городских гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости - 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" - предприниматели из столицы и других регионов страны - передали участникам СВО угощения. Это варенье, мед, различные травяные сборы и чай", - говорится в тексте. Уточняется, что в зону СВО участники сезонных фестивалей отправляют и другие товары. Вся продукция, которую направили бойцам, длительного хранения. Гуманитарный груз отвозят в зону СВО на постоянной основе.

https://ria.ru/20240907/sochi-1971287059.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гуманитарная помощь, сво