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Кабмин выделил на помощь жителям Курской области 19,3 миллиарда рублей

Кабмин выделил на помощь жителям Курской области 19,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.09.2024

Кабмин выделил на помощь жителям Курской области 19,3 миллиарда рублей

Порядка 19,3 миллиарда рублей выделено из резервного фонда правительства РФ на помощь жителям Курской области, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:43

2024-09-10T02:43

2024-09-10T02:43

денис мантуров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

брянская область

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Порядка 19,3 миллиарда рублей выделено из резервного фонда правительства РФ на помощь жителям Курской области, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что в эту сумму входит финансирование выплат единовременной материальной помощи, выплат при утрате жилья, сертификатов на переселение или ремонт, развертывание пунктов временного размещения и обеспечение работы медицинских служб. "Мы находимся в постоянном контакте с регионом и максимально оперативно реагируем на все запросы, которые поступают в правительство, с точки зрения помощи курянам и финансирования всех необходимых мер. Средства из резервного фонда на все первоочередные нужды выделяются незамедлительно – этому способствует статус режима чрезвычайной ситуации федерального характера, объявленный для региона. В общей сложности на начало месяца было выделено 19,3 миллиарда рублей", - рассказал он в интервью газете "Ведомости". Мантуров также добавил, что от жителей региона уже получено более 160 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи. Причем фактически речь идет о двух выплатах: первая – 10 тысяч рублей по решению президента, ее получили уже более 123 тысяч человек, и еще 15 тысяч рублей выплачивается при ЧС федерального характера. Их начали оформлять через несколько дней после первой выплаты, сейчас эти средства получили уже порядка 88 тысяч человек. Кроме того, началось оформление заявки на выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества. Базовая выплата по этой статье составляет 75 тысяч рублей, рассказал чиновник. "Чтобы доказать, что имущество не подлежит восстановлению, и получить 150 тысяч рублей, по правилам, применяемым в случае ЧС, нужно провести оценку ущерба. Поскольку сделать это в текущей обстановке невозможно, мы решили, что правильным будет выплачивать всем обратившимся за компенсацией по 150 тысяч рублей", - пояснил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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денис мантуров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область