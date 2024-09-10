https://ria.ru/20240910/poezd-1971849848.html

В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда

В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда - РИА Новости, 10.09.2024

В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда

Успешный тестовый запуск вакуумного транспорта был проведен в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в Нидерландах, сообщает нидерландская... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:07

2024-09-10T15:07

2024-09-10T15:07

нидерланды

hyperloop transportation

технологии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Успешный тестовый запуск вакуумного транспорта был проведен в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в Нидерландах, сообщает нидерландская компания-создатель центра и пробного образца поезда Hardt Hyperloop. "Hardt Hyperloop объявляет о первом успешном тестовом запуске своего вакуумного транспорта в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в (городе - ред.) Вендаме", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. Сообщается, что в рамках пробного запуска вакуумный поезд преодолел первые 90 метров 420-метровой трубы, двигаясь со скоростью почти 30 километров в час. В заявлении также указывается, что в этом году будут проведены другие тестовые запуски, в которых вакуумный транспорт попробуют разогнать до скорости от 80 до 100 километров в час и протестируют смену полос движения в трубе в среде с низким давлением.

https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395151.html

https://ria.ru/20240910/falcon-1971820853.html

нидерланды

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, hyperloop transportation, технологии