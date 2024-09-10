https://ria.ru/20240910/poezd-1971849848.html
В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда
В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда - РИА Новости, 10.09.2024
В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда
Успешный тестовый запуск вакуумного транспорта был проведен в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в Нидерландах, сообщает нидерландская... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:07
2024-09-10T15:07
2024-09-10T15:07
нидерланды
hyperloop transportation
технологии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Успешный тестовый запуск вакуумного транспорта был проведен в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в Нидерландах, сообщает нидерландская компания-создатель центра и пробного образца поезда Hardt Hyperloop. "Hardt Hyperloop объявляет о первом успешном тестовом запуске своего вакуумного транспорта в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в (городе - ред.) Вендаме", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. Сообщается, что в рамках пробного запуска вакуумный поезд преодолел первые 90 метров 420-метровой трубы, двигаясь со скоростью почти 30 километров в час. В заявлении также указывается, что в этом году будут проведены другие тестовые запуски, в которых вакуумный транспорт попробуют разогнать до скорости от 80 до 100 километров в час и протестируют смену полос движения в трубе в среде с низким давлением.
https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, hyperloop transportation, технологии
Нидерланды, Hyperloop Transportation, Технологии
В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда
В Нидерландах провели пробный запуск вакуумного поезда Hardt Hyperloop
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Успешный тестовый запуск вакуумного транспорта был проведен в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в Нидерландах, сообщает нидерландская компания-создатель центра и пробного образца поезда Hardt Hyperloop.
"Hardt Hyperloop объявляет о первом успешном тестовом запуске своего вакуумного транспорта в Европейском центре вакуумного транспорта (EHC) в (городе - ред.) Вендаме", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Сообщается, что в рамках пробного запуска вакуумный поезд преодолел первые 90 метров 420-метровой трубы, двигаясь со скоростью почти 30 километров в час.
В заявлении также указывается, что в этом году будут проведены другие тестовые запуски, в которых вакуумный транспорт попробуют разогнать до скорости от 80 до 100 километров в час и протестируют смену полос движения в трубе в среде с низким давлением.