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Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году
Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году
Подмосковная компания ХСА ("Холдинг Строительный Альянс") планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг "Коледино" в РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:38
2024-09-10T17:38
2024-09-10T17:38
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковная компания ХСА ("Холдинг Строительный Альянс") планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг "Коледино" в первом полугодии 2025 года, комплекс будет реализован в формате "Лайт индастриал", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общая площадь объекта составляет 105 тысяч квадратных метров. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 миллиарда рублей. На текущий момент на территории "Коледино" ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса. Запустить его в эксплуатацию компания планирует во втором квартале 2025 года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на территории комплекса будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Первая очередь комплекса уже полностью реализована. Она включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый. Вторая очередь будет включать в себя четыре корпуса, большая часть которых уже забронирована на стадии строительства. На сегодняшний день резидентами цифрового промышленного коворкинга "Коледино" стали: научно-производственные предприятия (37%), предприятия легкой промышленности (22%), фармацевтические (21%) и логистические компании (20%).
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), подольск, коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковная компания ХСА ("Холдинг Строительный Альянс") планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг "Коледино" в первом полугодии 2025 года, комплекс будет реализован в формате "Лайт индастриал", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Общая площадь объекта составляет 105 тысяч квадратных метров. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 миллиарда рублей. На текущий момент на территории "Коледино" ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса. Запустить его в эксплуатацию компания планирует во втором квартале 2025 года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что на территории комплекса будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.
Первая очередь комплекса уже полностью реализована. Она включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый. Вторая очередь будет включать в себя четыре корпуса, большая часть которых уже забронирована на стадии строительства.
На сегодняшний день резидентами цифрового промышленного коворкинга "Коледино" стали: научно-производственные предприятия (37%), предприятия легкой промышленности (22%), фармацевтические (21%) и логистические компании (20%).