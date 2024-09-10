https://ria.ru/20240910/podolsk-1971905774.html

Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году

Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024

Площадку "Лайт индастриал" полностью запустят в Подольске в 2025 году

Подмосковная компания ХСА ("Холдинг Строительный Альянс") планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг "Коледино" в РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:38

2024-09-10T17:38

2024-09-10T17:38

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковная компания ХСА ("Холдинг Строительный Альянс") планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг "Коледино" в первом полугодии 2025 года, комплекс будет реализован в формате "Лайт индастриал", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общая площадь объекта составляет 105 тысяч квадратных метров. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 миллиарда рублей. На текущий момент на территории "Коледино" ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса. Запустить его в эксплуатацию компания планирует во втором квартале 2025 года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на территории комплекса будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Первая очередь комплекса уже полностью реализована. Она включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый. Вторая очередь будет включать в себя четыре корпуса, большая часть которых уже забронирована на стадии строительства. На сегодняшний день резидентами цифрового промышленного коворкинга "Коледино" стали: научно-производственные предприятия (37%), предприятия легкой промышленности (22%), фармацевтические (21%) и логистические компании (20%).

https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, коммерческая недвижимость