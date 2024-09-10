https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971876597.html

В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года

В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 10.09.2024

В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года

Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". С начала года оформлено почти 270 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года, обязательно для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты. Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240906/gripp-1971082582.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк