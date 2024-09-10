https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971876597.html
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года
Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". С начала года оформлено почти 270 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года, обязательно для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты. Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг "Здоровье".
https://ria.ru/20240906/gripp-1971082582.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
"Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". С начала года оформлено почти 270 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года, обязательно для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты.
Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг "Здоровье".