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В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 10.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:26 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971876597.html
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года
Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию. "Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". С начала года оформлено почти 270 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года, обязательно для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты. Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

В Подмосковье оформили почти 270 тысяч медсправок онлайн с начала года

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья смогли онлайн оформить около 270 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
"Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье". С начала года оформлено почти 270 тысяч медицинских справок", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года, обязательно для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты.
Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг "Здоровье".
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