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Жизни пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье ничего не угрожает - РИА Новости, 10.09.2024
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13:04 10.09.2024 (обновлено: 13:15 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971812856.html
Жизни пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье ничего не угрожает
Жизни пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье ничего не угрожает - РИА Новости, 10.09.2024
Жизни пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье ничего не угрожает
Угрозы для жизней пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:04
2024-09-10T13:15
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
атака украинских бпла в раменском
происшествия
раменское
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Угрозы для жизней пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале."Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", - сообщил Воробьев.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
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вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), атака украинских бпла в раменском, происшествия, раменское, андрей воробьев
Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Атака украинских БПЛА в Раменском, Происшествия, Раменское, Андрей Воробьев
Жизни пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье ничего не угрожает

Воробьев: угрозы жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Подмосковье нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Раменском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Угрозы для жизней пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале.
"Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", - сообщил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
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Вооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)Атака украинских БПЛА в РаменскомПроисшествияРаменскоеАндрей Воробьев
 
 
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