https://ria.ru/20240910/plennyy-1971735843.html

Пленный рассказал о плохой репутации в ВСУ командира морпехов "Волыны"

Пленный рассказал о плохой репутации в ВСУ командира морпехов "Волыны" - РИА Новости, 10.09.2024

Пленный рассказал о плохой репутации в ВСУ командира морпехов "Волыны"

Военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях в Мариуполе, к Сергею Волынскому (позывной "Волына") относились как к плохому командиру, рассказал РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:36

2024-09-10T06:36

2024-09-10T06:36

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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях в Мариуполе, к Сергею Волынскому (позывной "Волына") относились как к плохому командиру, рассказал РИА Новости пленный сослуживец "Волыны", командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк. Начальство 36-й бригады морской пехоты ВСУ в определенный момент просто понизило "Волыну" в должности до заместителя командира батальона по воздушно-десантной подготовке. По словам Таранюка, перед началом штурма Мариуполя он занимал должность замкомандира по боевой подготовке, в подразделении парашютная подготовка практически не велась, тем более заниматься ей было бессмысленно во время боев в Мариуполе. "Слышал за него, что он употребляет наркотические средства... После этого знаю, что его поменяли в должности, что он стал замом командира батальона по воздушно-десантной подготовке", - рассказывает Таранюк. Таранюк рассказал, что руководство бригады знало о его пристрастиях к употреблению наркотиков, однако предпочло решить вопрос, просто понизив его в должности. По словам сослуживца Волынского, должность замкомандира батальона по воздушно-десантной подготовке считалась в бригаде должностью, не требовавшей особенного труда и внимания. "Это чисто номинальная должность. Два раза в год, когда мы прыгаем. У нас прыжки должны пять раз прыгнуть в зависимости от категории и сколько тебе лет. Он проводил занятия. Но я его не видел, я в другом месте находился. Встречался с ним на полигонах", - рассказал он. После того как в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, в бригаде началась паника, командир 36-й бригады бросил свое подразделение, в результате кадровой чехарды, о которой рассказывает пленный, Сергей Волынский стал командиром одного из трех батальонов бригады. Он предложил уйти и укрыться на "Азовстали" вместе с подразделением "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), однако большинство морпехов подразделения предпочло попытаться прорваться с боем, в том числе потому что не испытывало доверия к Волынскому как к командиру. "Своего командира (выбрал). Я в нем уверен и за эти все года, что я был у него в подчинении, он хотел сохранить личный состав, просто не получилось", - рассказал пленный морпех, при этом на вопрос, согласился бы он воевать под началом Волынского, он ответил, что нет. Таранюк оказался в плену в результате неудачного прорыва блокады под заводом им. Ильича в Мариуполе. Бойцы ВС РФ подбили технику, на который он двигался, и после блокировали в одной из лесопосадок. Части 36-й бригады морской пехоты ВСУ в начале апреля находились на заводе имени Ильича, оттуда ставший уже командиром батальона Сергей Волынский отступил на "Азовсталь", где соединился с подразделением "Азов". Большинство военных 36-ой бригады морской пехоты ВСУ попыталось прорваться на территорию контролируемую Киевом и были либо уничтожены бойцами ВС РФ, либо попали в плен. Сергей Волынский в качестве представителя бригады морских пехотинцев записывал видеообращения Борису Джонсону (на тот момент премьер-министру Великобритании), папе Римскому, Владимиру Зеленскому и требовал "экстракции" и вывоза в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

https://ria.ru/20240828/azov-1969000173.html

https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html

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борис джонсон, мариуполь, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины